Bad Boys: Ride or Die con Will Smith e Martin Lawrence al cinema

E' in sala il quarto capitolo del franchise con Will Smith e Martin Lawrence che si confermano una coppia affiatata fuori e dentro il set e soprattutto una delle più amate dal pubblico. Per i due poliziotti di Miami sono in arrivo nuove avventure, non sempre piacevoli.

Inseguiti dalla polizia, braccati da ogni banda criminale della città, nel mirino dei cartelli della droga... non se la passano particolarmente bene i Bad Boys, Mike e Marcus ossia Will Smith e Martin Lawrence nel quarto capitolo della saga, che questa volta si intitola Bad Boys: Ride or Die.



A quasi 20 anni dal primo episodio, e con un esordio da 56 milioni di dollari al botteghino statunitense, arriva oggi nelle sale italiane la pellicola che mescola azione e risate grazie ai due, più bravi, poliziotti di Miami.

Una pellicola che, per Will Smith, arriva a due anni dallo schiaffo a Chris Rock durante la notte degli Oscar e poco prima di girare il nuovo film di Stefano Sollima. Il film è da Adil e Bilall (Bad Boys for Life) è scritto da Chris Bremner (Bad Boys for Life) e prodotto da Jerry Bruckheimer, Will Smith, Chad Oman e Doug Belgrad.

Nel cast oltre Will Smith e Martin Lawrence ci sono anche Vanessa Hudgens (Tick, Tick... Boom!), Alexander Ludwig (The Covenant), Paola Nuñez (Bad Boys for Life), Eric Dane (Euphoria), Ioan Gruffudd (Il professore e il pazzo), Jacob Scipio (I mercenari 4 - Expendables), Melanie Liburd (Perpetrator), Tasha Smith (Jumping the Broom - Amore e altri guai) con Tiffany Haddish (La casa dei fantasmi) e Joe Pantoliano (Matrix).

Abbiamo incontrato i due protagonisti.