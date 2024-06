Will Smith va al cinema in incognito per sorprendere i fan. VIDEO

Come raccontato nel filmato condiviso su Instagram, l’attore statunitense ha sorpreso alcuni spettatori di un cinema di Los Angeles

Mattinata del tutto particolare per alcuni fan di Will Smith. L’attore statunitense (FOTO) si è intrufolato in sala durante la proiezione di Bad Boys: Ride or Die, il quarto atteso titolo del franchise nato nel 1995.

will smith, il video virale su instagram A quattro anni di distanza dal precedente Bad Boys for Life, Will Smith e Martin Lawrence sono tornati a interpretare Michael Lowrey e Marcus Burnett per la regia di Adil El Arbi e Bilall Fallah. Per celebrare l’uscita della pellicola, Will Smith ha voluto stupire alcuni fan presentandosi in incognito in una sala di Los Angeles. L’attore ha raccontato la sorpresa in un video sul suo profilo Instagram da oltre 68.000.000 di follower: “Stiamo per entrare al cinema”. approfondimento Bad Boys 4, il backstage del nuovo film con Will Smith. VIDEO

Il filmato ha mostrato l’attore, coperto in volto da una mascherina, all’interno della sala. Al termine della pellicola, Will Smith si è diretto verso l’uscita rivelando la sua identità: “Sono contento che vi sia piaciuto a tutti”. A quel punto i presenti non hanno potuto far altro che lasciarsi andare a incredulità e gioia per l’incontro inaspettato. L’attore ha poi svelato: “Per tutto il tempo sono stato lì con voi”. Successivamente, Will Smith si è fermato con i presenti per scattare selfie e foto di rito; nel giro di breve tempo il filmato ha ottenuto numerosi commenti e più di 220.000 like. approfondimento Bad Boys 4, trailer e cosa sapere del nuovo film con Will Smith

Bad Boys: Ride or Die è il quarto capitolo del franchise sbarcato al cinema nel 1995. I primi tre film si sono rivelati un grande successo di pubblico e critica incassando complessivamente oltre 800.000.000 di dollari al botteghino internazionale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Will Smith (@willsmith)