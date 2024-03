Bad Boys 4, trailer e cosa sapere del nuovo film con Will Smith

Sony Pictures ha rilasciato il trailer di Bad Boys 4, il film con Will Smith e Martin Lawrence in uscita al cinema il 13 giugno. Contestualmente alla sua pubblicazione, è stato anche svelato il titolo del quarto capitolo della saga: Bad Boys: Ride or Die.

Cosa sappiamo su Bad Boys 4

Bad Boys: Ride or Die è il quarto film della popolare serie di action comedy, il cui primo episodio ha debuttato nel 1995. Quell'anno, per la prima volta, Will Smith e Martin Lawrence vestirono i panni degli investigatori della polizia di Miami Mike Lowrey e Marcus Burnett, impegnati ad indagare sul traffico di droga in città. Ora, nuovamente diretti da Michael Bay, Adil El Arbi e Bilall Fallah, tornano in azione. Con, al loro fianco, Alexander Ludwig, Vanessa Hudgens, Eric Dane, Paola Núñez, Rhea Seehorn, Tasha Smith e Ioan Gruffudd.

Bad Boys: Ride or Die è stato preceduto da Bad Boys II nel 2003 e da Bad Boys for Life. Quest'ultimo, uscito in sala poco prima della chiusura dei cinema per la pandemia, incassò 426,5 milioni di dollari al botteghino. Che ci sarebbe stato un quarto film, Smith e Lawrence lo avevano annunciato lo scorso gennaio.