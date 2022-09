Bad Boys for Life è un film del 2020 diretto da Adil El Arbi e Bilall Fallah, sequel di Bad Boys II del 2003 e terzo capitolo della serie di Bad Boys. Isabel Aretas, spietata assassina, riesce a fuggire da un carcere di massima sicurezza e decide di vendicarsi di chi l'ha mandata in galera, primo fra tutti Mike Lowrey. Intanto Marcus Burnett è deciso ad andare in pensione: quando però capisce che la vita di Lowrey è in pericolo, decide di aiutarlo con un'ultima impresa. Vediamo il cast del film