Will Smith, Bad Boys 4 è ancora in produzione

Premi Oscar 2022: tutti i vincitori degli Academy Awards. FOTO

Si è conclusa la 94esima cerimonia degli Oscar. Miglior attore è Will Smith per 'King Richard - Una famiglia vincente'. Jessica Chastain vince l’Oscar come Migliore attrice per il film “Gli Occhi di Tammy Faye”. Miglior regia a Jane Campion per 'Il potere del cane'. Il film “Dune” di Denis Villenueve, candidato a 10 nomination, ha conquistato sei premi. Niente statuetta per Paolo Sorrentino

Una notte ricca di sorprese quella della 94esima cerimonia per gli Oscar. L’Academy ha annunciato con un tweet i premi per le otto categorie rimaste escluse dalla diretta televisiva, dando ufficilamente il via alla serata. Ecco tutti i premi

L’Oscar per il Miglior film è “Coda - I segni del cuore” della regista Sian Heder. Una vittoria storiac per il film che è interpretato nel linguaggio dei segni. Gli altri nominati: “Belfast”, “Don't look up”, “Drive my car”, “Dune”, “King Richard - Una famiglia vincente”, “Licorice Pizza”, “La fiera delle illusioni - Nightmare Alley”, “Il potere del cane” e “West Side Story”