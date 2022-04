Dopo lo schiaffo a Chris Rock, Will Smith incontra un guru in India

Secondo la moglie Jade, alla base di questo viaggio ci sarebbe un processo di guarigione. Jagadish "Jaggi" Vasudev, noto come Sadhguru, era stato ospite dell'attore a Los Angeles nel 2020 Condividi

Will Smith è riapparso in pubblico. Dopo lo schiaffo a Chris Rock durante l'ultima cerimonia degli Oscar, circa un mese fa, l'attore è stato visto per la prima volta all'aeroporto di Mumbai, in India. E' forse il momento più difficile della sua vita e dire che il 2022 era partito in modo splendido per lui in quanto era stato premiato, lo scorso 27 marzo, con la statuetta più ambita di Hollywood ma la gioia è durata il tempo di uno schiaffo. L'Academy ha infatti punito con severità lo slapgate in diretta. L'attore, dopo un periodo di isolamento e, si suppone, di profonde riflessioni, è volato in India per incontrare un guru. A dramma si aggiunge dramma: molti rotocalchi segnalano che il matrimonio con Jada Pinkett sarebbe prossimo alla fine.

approfondimento Jada Pinkett Smith sullo schiaffo di Will: "Stiamo provando a guarire" Ottenuto il Premio Oscar il 27 marzo per il film King Richard - Una Famiglia Vincente, a seguito del suo inconsulto gesto, Will Smith si è dimesso già il primo aprile dall'Academy per le critiche sullo schiaffo rifilato a Chris Rock dopo la battuta, a prescindere infelice, sul fatto che Jada che si rade la testa perché soffre di alopecia. In pochi giorni il Consiglio dei Governatori dell'Academy aveva deliberato un disinvito decennale per le future cerimonie di Hollywood. In contemporanea gli studi di hanno stoppato i suoi prossimi progetti. Ma non finisce qui perché l'eco dello schiaffo avrebbe avuto, secondo il tabloid britannico Heat, contraccolpi forti sulla coppia, che potrebbe essere prossima al divorzio.

approfondimento Academy: Will Smith non potrà partecipare agli Oscar per 10 anni Il viaggio in India, secondo quanto affermato da Jada nella sua trasmissione Red Table Talk, sarebbe parte di un "profondo processo di guarigione" della famiglia. Will Smith è stato intercettato e immortalato dai paparazzi (il sito TMZ afferma erano stati informati dell'arrivo) in un aeroporto privato di Mumbai. La stampa locale ipotizza una visita a Jagadish "Jaggi" Vasudev, noto come Sadhguru, proprietario di un ashram nel sud dell'India. Il guru era stato ospite di Smith a Los Angeles nel 2020 dopo che l'attore ne era rimasto affascinato a seguito della lettura del libro Inner Engeneering. Dei suoi tre figli pare che Willow sia rimasta segnata dall'incontro in quanto il contatto diretto con Sadhguru la aveva aiutata a uscire da una crisi esistenziale.