Jada Pinkett Smith sullo schiaffo di Will: "Stiamo provando a guarire"

Jada Pinkett Smith per la prima volta menziona abbastanza apertamente l'ormai famigerato incidente in cui suo marito, Will Smith, ha schiaffeggiato in mondovisione Chris Rock sul palco della cerimonia degli Oscar. L'attrice ne ha parlato (a spizzichi e bocconi, come si suol dire) in una dichiarazione rilasciata in occasione del primo episodio del suo Red Table Talk 5 in cui afferma che la sua famiglia adesso si sta "concentrando sulla guarigione profonda”. Si è espressa così, in maniera alquanto sibillina come ormai sembra essere suo solito, ma ha promesso che "alcune delle scoperte" saranno presto condivise.

Per adesso l’attrice non ha ancora affrontato l’accaduto nella quinta stagione della sua serie di Facebook Watch ma soltanto in una dichiarazione, pubblicata mercoledì 20 aprile. “Considerando tutto ciò che è accaduto nelle ultime settimane, la famiglia Smith si è concentrata sulla guarigione profonda”, si legge nello scritto. “Alcune delle scoperte sulla nostra guarigione saranno condivise al tavolo quando il tempo lo richiamerà. Fino ad allora... la tavola continuerà a offrirsi a testimonianze potenti, stimolanti e curative come quella del nostro primo ospite incredibilmente impressionante”, questa la dichiarazione.

“Non è ancora chiaro quanto sarà sincera Jada” riguardo l’accaduto, scrivono Justin Enriquez ed Erica Tempesta su un articolo apparso in queste ore sul Dailymail. Benché in passato l’attrice si sia aperta su questioni personali - comprese le relazioni sentimentali e il rapporto con il coniuge - stavolta la situazione è così delicata che non sappiamo quanta sincerità potrà trasparire. Riguardo la sincerità che Jada Pinkett Smith ha sempre dimostrato, un capitolo riguarda proprio il suo problema di alopecia, ciò da cui è stato generato tutto lo scandalo dello schiaffo a Chris Rock. Dopo aver colpito in volto il comico alla cerimonia degli Academy Awards, Will Smith è tornato al proprio posto urlando due volte “tieni il nome di mia moglie fuori dalla tua fo**uta bocca".

Academy: Will Smith non potrà partecipare agli Oscar per 10 anni

Lo schiaffo che divide Hollywood



approfondimento

Parla il fratello di Chris Rock: “Scuse di Will Smith non sincere"

Quel gesto di violenza ha diviso Hollywood e il pubblico. Non che ci sia qualcuno che si sia espresso in accordo con lo schiaffo, chiaramente, tuttavia non c'è soltanto chi chiede a gran voce che Will Smith venga privato dell'Oscar ricevuto durante la serata.

Molti criticano la scelta di non ritirare la statuetta all'attore che si è macchiato di violenza, tanto più durante una cerimonia degli Oscar in cui la violenza avrebbe dovuto essere combattuta in ogni modo, dato che la guerra in Ucraina è un tema sensibile che ha coinvolto direttamente l’evento hollywoodiano.

Smith non potrà comunque partecipare alla corsa agli Oscar per i prossimi dieci anni e a nessun altro evento organizzato dall’Academy, come è stato deciso dall’Academy (da cui l’attore si è immediatamente dimesso).



“Durante la nostra trasmissione televisiva, non abbiamo affrontato adeguatamente la situazione. Per questo, ci dispiace”, ha scritto l’Academy in un comunicato ufficiale. "Questa è stata un'opportunità per noi di dare l'esempio ai nostri ospiti, spettatori e alla nostra famiglia dell'Academy in tutto il mondo, e non siamo stati all'altezza, impreparati a un evento senza precedenti. […] Il Consiglio ha deciso che, per un periodo di 10 anni dall'8 aprile 2022, al Sig. Smith non sarà consentito partecipare ad alcun evento o programma dell'Academy, di persona o virtualmente, inclusi, a titolo esemplificativo, gli Academy Awards”.



Jada, invece, a differenza dell'Academy non ha mai parlato direttamente di quel gesto, anche se dopo pochi giorni dall'accaduto ha condiviso un post su Instagram in cui si leggeva: “Questa è una stagione per la guarigione. E io sono qui per questo”.