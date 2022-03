Will Smith, il post di Jada Pinkett: “È il momento della guarigione"

Jada Pinkett Smith ha postato sui suoi profili social un messaggio: "Questa è una stagione della guarigione e io mi sento pronta".

Benché molti l'abbiano interpretato come un riferimento a quanto accaduto durante la notte degli Oscar, non è chiaro se la moglie di Will Smith si riferisca tra le righe anche al fatto più chiacchierato della cerimonia degli Academy Awards tenutasi lo scorso 27 marzo (LO SPECIALE).

Questa è però la prima volta in cui l'attrice rompe il silenzio.

Il messaggio che ha voluto inviare al suo folto stuolo di follower (11,7 milioni) suona come un messaggio di speranza ma non si sbilancia troppo. Potrebbe infatti soltanto riferirsi al problema di alopecia di cui Jada Pinkett Smith soffre, quello per cui tutto lo “schiaffo-gate” ha avuto origine.



Molto meno sibillino è stato invece il messaggio di scuse di Will Smith, vip seguito su Instagram da 62 milioni di persone: poche ore fa l’interprete che è stato premiato con la statuetta al migliore attore protagonista (per la sua interpretazione in Una famiglia vincente - King Richard, il biopic che racconta del padre-allenatore delle tenniste Venus e Serena Williams) si è dovuto scusare ampiamente e in maniera dettagliata per la sua violenta reazione durante la notte degli Oscar.



Questo primissimo messaggio di Jada non è chiaro se si riferisca all'accaduto oppure se sia totalmente slegato da quello, anche se risulta poco probabile che la moglie di Will Smith non abbia pensato che il suo primo intervento pubblico potesse non essere ricondotto al gesto di cui tutto il mondo ha parlato in queste ore...

Senz'altro le sue parole cercano di infondere pace e armonia, siano queste da ricercare in se stessa siano invece da stabilire tra il marito e il comico Chris Rock, chissà.



C'è chi tra le righe leggerebbe che Hollywood si è già dimenticata di tutto, anche se secondo il parere di molti così non sarebbe. Di certo la speranza di Jada Pinkett Smith è per il bene del consorte e della sua famiglia, quindi spererà indubbiamente che tutto rientri al più presto.



Potete vedere il post pubblicato sul profilo di Instagram di Jada Pinkett Smith in fondo a questo articolo.