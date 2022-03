Oscar 2022, pugno di Will Smith a Chris Rock

Durante la nottata degli Oscar 2022 c’è stato anche un momento di tensione. Chris Rock era sul palco per presentare il Miglior documentario e ha fatto alcune battute rivolte alle persone tra il pubblico. a un certo punto si è rivolto all’attrice Jada Pinkett Smith, moglie di Will Smith. Alludendo alla testa rasata dell’attrice ha detto che “non vedeva l’ora di G.I. Jane 2”, riferendosi al film “Il soldato Jane” in cui la protagonista si rasa a zero. Pinkett soffre di alopecia da molto tempo e per questo deve tenere i capelli corti. Dopo la spiacevole uscita, Rock si è guadagnato un’occhiataccia dall’attrice, ma non solo. Will Smith è salito sul palco e ha colpito Rock al viso. Poi è tornato al suo posto e ha urlato: "Non pronunciare mai più il nome di mia moglie". Inizialmente gli spettatori hanno pensato a una gag tra i due, ma pare sia stato un momento di rabbia reale. (LO SPECIALE – LA NOTTE IN DIRETTA – IL RED CARPET – TUTTI I VINCITORI).