Oscar 2022, Will Smith si scusa con Chris Rock per lo schiaffo

Il post di scuse di Will Smith a Chris Rock

"La violenza in tutte le sue forme è velenosa e distruttiva", ha scritto Will Smith nel suo lungo messaggio. "Il mio comportamento agli Academy Awards è stato inaccettabile e imperdonabile. Le battute su di me fanno parte del lavoro, ma una battuta sulle condizioni di salute di Jada era troppo per me da sopportare e ho reagito emotivamente", ha spiegato l'attore. "Vorrei anche scusarmi con l'Academy, i produttori, tutti i partecipanti e tutti gli spettatori nel mondo. Vorrei scusarmi con la famiglia Williams e la mia famiglia del film King Richard. Sono profondamente dispiaciuto che il mio comportamento abbia macchiato quello che è stato un viaggio meraviglioso per tutti noi", ha concluso, definendo se stesso un "work in progress".