Jada Pinkett Smith, il video senza filtri per mostrare l'alopecia

Jada Pinkett Smith , 50 anni, soffre di alopecia da molto tempo. L'attrice ne ha parlato per la prima volta nel 2018, rispondendo alla domanda di un intervistatore che le chiese perché indossasse così frequentemente i turbanti. " Ho un problema di perdita di capelli " disse la moglie di Will Smith, e da quel momento decise di condividere la convivenza con la malattia con i suoi fan. " Mi devo rasare fino al cuoio capelluto, altrimenti sembra che io sia stata operata alla testa, o qualcosa del genere. Credo che io e questa alopecia diventeremo amiche . Punto" ha spiegato adesso su Instagram, mostrando in un video la testa senza capelli. La 50enne ha spiegato come non sia facile accettare questa malattia, soprattutto per una donna. "Un giorno, all’improvviso, ho dovuto affrontare questo problema. Che era impossibile da nascondere, così ho deciso di condividerlo con tutti. Sulle zone calve posso metterci degli strass o delle coroncine. Arrivata a questo punto, ho imparato a sorriderci sopra, anche perché non ci sono altre alternative" ha dichiarato l'attrice, che vedremo in Matrix Resurrections , in sala dall’1 gennaio 2022.

Jada Pinkett Smith, la piena accettazione dei 50 anni

Il 18 settembre Jada ha festeggiato 50 anni. Per l'occasione ha deciso di regalarsi “La piena accettazione di me stessa”, come rivelato dalla stessa attrice nell’ultimo episodio del suo Red Table Talk, il format per Facebook Watch che dal 2018 la vede sedersi intorno a un tavolo rosso con la figlia Willow Smith e la madre Adrienne Banfield Norris. In merito alla storia con Will Smith, l'attrice ha dichiarato di aver vissuto periodo peggiore quando ha compiuto 40 anni: “Ho avuto una crisi di mezza età” ha ammesso. “Abbiamo fatto tanta terapia di coppia. E ne siamo usciti più uniti di prima” ha confessato. Nel luglio 2020, durante un episodio del Red Table Talk, Jada ha rivelato al marito di aver avuto una relazione, quattro anni prima, con il cantante August Alsina, di ventidue anni più giovane di lei: “Volevo sentirmi bene”. Il compagno si è dimostrato comprensivo: “Abbiamo entrambi fatto errori senza avere paura di perdere la nostra famiglia”. L'attore del resto ha ammesso di non avere un rapporto esclusivo con la moglie. "Le esperienze, le libertà che ci siamo dati l'un l’altro e il sostegno incondizionato, per me, sono la più alta definizione di amore", ha dichiarato a GQ, confermando di avere un matrimonio “aperto”. "Non è questo che conta, almeno all’interno della nostra coppia. Per noi l’importante è darsi fiducia e libertà a vicenda. Perché il matrimonio non può essere una prigione”, ha dichiarato Will Smith a GQ.