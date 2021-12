Matrix Resurrections, il trailer finale del film con Keanu Reeves

La nuova clip estesa contiene scene inedite e spettacolari che mostrano i protagonisti coinvolti in sequenze avvincenti, piene di azione e lotta, in cui trova spazio anche qualche mossa di kung fu

Se il primo trailer e tutto il materiale rilasciato in anteprima nelle ultime settimane aveva acceso la curiosità degli spettatori per “Matrix Resurrections”, il final trailer rilasciato da Warner Bros. fa partire definitivamente il conto alla rovescia per la visione del quarto capitolo della saga sci-fi. Lana Wachowski ha messo in campo ogni stratagemma per tenere incollati gli occhi degli spettatori allo schermo. Il nuovo video esteso, quasi tre minuti di materiale inedito, è un consistente assaggio dello spettacolo che sta per arrivare.