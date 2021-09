Matrix Resurrections, il trailer ufficiale del film

Neo è tornato e il trailer del quarto film della saga non delude le aspettative. Un nuovo viaggio nella psiche umana sta per avere inizio Condividi:

Impossibile non inserire “Matrix Resurrections” nella lista dei film più attesi di qualsiasi appassionato di cinema. La notizia di un quarto capitolo della celebre saga aveva fatto storcere il naso a molti ma ora l’hype è alle stelle. La speranza che questa pellicola possa reggere il confronto con la prima è viva ed è stata alimentata da un ottimo lavoro sui social. Tutte le news su Matrix

approfondimento Siete fan di Matrix? 10 film da (ri)vedere prima del quarto capitolo Il lancio del doppio teaser trailer e delle prime immagini ufficiali è stato geniale. La produzione ha ridato vita al celebre sito “What Is The Matrix”, che ha spinto gli utenti a effettuare la scelta: pillola rossa o pillola blu. Immagini differenti proposte, a seconda dell’opzione prediletta. Due visioni differenti del mondo. Da una parte la lotta per la liberazione e il ritorno di Neo, dall’altra l’accusa infamante che tutto ciò in cui i ribelli credono non sia altro che pura fantasia.

Matrix Resurrections, il trailer approfondimento Buon compleanno Keanu Reeves: i suoi personaggi migliori. FOTO Quale sarà la realtà? Il viaggio compiuto da Neo si è svolto unicamente all’interno dei confini della sua mente? Il trailer ufficiale ha di certo offerto qualche indizio ulteriore rispetto ai brevi teaser, pur non sollevando ovviamente la maggior parte dei dubbi del pubblico. Esaltante il filmato proposto sui social. Le prime immagini mostrano un Neo tornato nuovamente nel mondo degli umani in catene. Che tutto ciò che ha vissuto in passato sia stato solo frutto della sua immaginazione? Possibile sia soltanto un uomo profondamente disturbato? Queste sono le sue domande, che ricevono una immediata risposta. Ancora una volta dovrà scegliere quale pillola prendere e in cosa credere. I fan di “Matrix” dovranno attendere il 22 dicembre 2021 per recarsi in sala (data valida, al momento, per gli Stati Uniti). Sappiamo che, sul fronte del cast, non vi sarà spazio per Laurence Fishburne, ovvero Morpheus. L’attore sarà invece al fianco di Keanu Reeves in “John Wick 4”, in uscita il 27 maggio 2022. Torneranno invece Carrie-Anne Moss e Jada Pinkett Smith, rispettivamente nei panni di Trinity e Niobe. Ritroveremo, inoltre, anche Lambert Wilson, ovvero il Merovingio. Le nuove aggiunte sono invece: Neil Patrick Harris

Christina Ricci

Jonathan Groff

Yahya Abdul-Mateen II