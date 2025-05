Rick Derringer, il chitarrista dei McCoys è morto a 77 anni

Rick Derringer, la cui carriera è durata oltre sei decenni, è morto nella sua casa di Ormond Beach, in Florida, nella serata di lunedì 26 maggio. Diventato famoso negli anni Sessanta grazie a Hang on Sloopy, confermatosi negli anni '70 con Rock and Roll Hootchie Koo, ha collaborato con artisti del calibro di Barbara Streisand, ma ha anche lavorato a lungo come autore e produttore di temi di wrestling come Real Americam di Hulk Hogan.

Chi era Rick Derringer

Chitarrista e cantante estremamente versatile, Rick Derringer è stato protagonista della scena rock newyorkese degli anni '70 e '80. Ha inoltre prodotto il singolo di successo Frankenstein della band Edgar Winter Group, in cui ha militato come chitarrista, l'album Weird di Al Yankovic, e ha persino dato a Patti Smith il suo primo credito importante, all'interno della canzone Jump (inserita nel suo album di debutto, All-American Boy).

Con la sua band ha pubblicato diversi album, ed è andato più volte in tour tra la metà e la fine degli anni '70: l'ultima formazione della band vedeva la partecipazione di Neil Giraldo, poi co-autore e chitarrista di Pat Benatar.

Derringer e la sua prima moglie, Liz, facevano inoltre parte della cerchia ristretta di Andy Warhol e apparivano spesso sulle riviste rock dell'epoca.

Negli ultimi anni, ha collaborato con Cyndi Lauper e ha scritto e prodotto molte popolari sigle per wrestler, tra cui Real American di Hulk Hogan (usata anche in campagna elettorale da Barack Obama, Hillary Clinton e Donald Trump).