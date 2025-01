Patti Smith sviene e cade a terra durante un concerto in Brasile

Si stava esibendo con il gruppo berlinese Soundwalk Collective, quando è caduta a terra durante una performance in Brasile. Dopo il malore l'artista è tornata davanti al suo pubblico in sedia a rotelle per scusarsi e rassicurare i fan. Il post sui social

Patti Smith è caduta a terra durante una performance in Brasile. L'artista statunitense, 78 anni, si stava esibendo con il gruppo berlinese Soundwalk Collective, in cui recita i suoi scritti con un accompagnamento musicale. A riportare la notizia, il Guardian. La sacerdotessa del rock è svenuta circa trenta minuti dopo l'inizio dell'evento, mentre leggeva un articolo sulla crisi climatica. Dopo essere caduta, è stata portata via nel backstage su una sedia a rotelle. Smith è poi tornata sul palco per scusarsi di aver dovuto interrompere la performance. "Purtroppo il dottore ha detto che non posso finire, mi sento male", ha detto alla folla.

Nata il 30 dicembre 1946, la cantautrice, poetessa, fotografa, pittrice, scultrice e fonte di ispirazione per grandi artisti come Madonna e gli U2, si trovava in Brasile per una presentazione al Cultura Artística Theater di San Paolo. Il suo malessere, come lei stessa ha voluto spiegare, è stato causato da vertigini dovute a una forte emicrania di cui soffriva da giorni. Nel post completo pubblicato sul suo profilo Instagram e che potete leggere qui di seguito, Patti Smith smentisce chi ha voluto ingigantire l'accaduto, esagerando il fatto. "E' stato solo un piccolo incidente, dopo aver lasciato il palco sono tornata dieci minuti dopo. Ho parlato con la gente spiegando di star bene, ho cantato Wing e Because the night. Sono stata visitata da un ottimo medico. Per favore non credete ad altre storie".