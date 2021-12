Patti Smith riceve le chiavi di New York da Bill de Blasio

Nata a Chicago e ora cittadina onoraria di New York. Patti Smith ha ricevuto le chiavi della Grande Mela. A consegnare alla 'sacerdotessa del rock' l'onorificenza è stato il sindaco uscente Bill de Blasio. Smith, nei ringraziamenti, ha tenuto un discorso per far comprendere cosa significasse per lei ricevere il premio e ha ripercorso la sua storia newyorkese, prima di eseguire la canzone Ghost Dance accompagnata da Lenny Kaye, suo storico chitarrista fin dagli esordi, quando ancora leggeva poesie con accompagnamento musicale.