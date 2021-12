3/16 ©IPA/Fotogramma

Negli anni Sessanta Smith, giovanissima - ha circa 20 anni - si trasferisce a Manhattan per vivere e assaporare la rivoluzione culturale in corso in quegli anni. Mentre scrive le sue poesie, per mantenersi lavora come cameriera e come commessa in una libreria dove dorme di nascosto, perché non può permettersi una camera in affitto

Patti Smith: le 5 canzoni più famose