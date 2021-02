Bad Boys for Life, la recensione del film con Will Smith

Ieri, oggi e domani: Bad Boys per Sempre

A bordo di una fiammeggiante Porsche 911 Carrera 4S 2020 , Mike Lowrey (Will Smith) e Marcus Barnett (Martin Lawrence) sfrecciano a velocità folle sulle strade di Miami. Ma questa volta i Bad Boys non devono sventare un crimine. Molto più prosaicamente, il dinamico duo si sta precipitando in ospedale per assistere alla nascita del nipotino di Marcus. Le cose cambiano. A distanza di 25 anni dal primo film, non bastano più auto veloci e abiti attillati per sentirsi come Batman. Il tempo passa per tutti persino per i personaggi cinematografici. Mike non è più il giaguaro di una volta, nonostante il look dai colori sgargianti, i bling-bling e la battuta pronta. Marcus, addirittura vorrebbe andare in pensione. Ma se si è Bad Boys lo si è per sempre. E il mantra da pronunciare per la coppia è: “Rischiare insieme. Morire insieme”. Così in un vortice di acrobazie incredibili, nuovi fantastici personaggi e rivelazioni sorprendenti, il film scalda i motori e accende i cuori dei fan di una saga che ha trasfigurato in una miniera d’oro la formula del buddy movie cop. Tant’è che è già in cantiere un quarto capitolo.

Bad Boys, tra Miami e il Messico

Oltre a Miami, i ragazzacci scorrazzano anche sulle polverose de Messico. Non è un caso quindi, che il cast di Bad Boys for life annoveri star originarie dello Stato Centroamericano. A partire da Kate Del Castillo. L’attrice messicana è, infatti Isabel Aretas, la crudele antagonista dei Bad Boys. Un’autentica bruja, una sacerdotessa della Santa Muerte. Una milf letale e fascinosa in abiti animalier che ha un conto aperto con i ragazzacci. Per par condicio, abbiamo anche una latina tra i buoni. Si tratta di Paola Núñez che interpreta Rita, ex di Mike nonché agente a capo di un’unità speciale della polizia di Miami. Nel cast si sono anche l’ex stellina Disney Vanessa Hudgens (sempre deliziosa) e Joe Pantoliano che torna a vestire i panni del Capitano Howard. E in fondo Bad Boys for life è un ritorno al poliziesco d’azione alleggerito dalle gag tra i due sbirri dai caratteri opposto. Un onesto e spettacolare prodotto di intrattenimento che non deluderà gli appassionati del genere. Non a caso negli Stati Uniti ha trionfato al box office