Sky Cinema Collection Police Stories: il poliziesco è servito

In occasione della prima visione "Bad Boys For Life" (lunedì 1 febbraio alle 21.15 su Sky Cinema Uno e alle 21.45 su Sky Cinema Collection) e dei primi due capitoli della saga con Martin Lawrence e Will Smith, "Bad Boys e Bad Boys II", arriva una nuova collezione (anche On Demand) con oltre 50 titoli dedicati al genere poliziesco. Da lunedì 1 a venerdì 12 febbraio

Intere nottate spese a risolvere casi intrigati, spesso senza capo né coda alla ricerca di un eventuale e spesso poco prevedibile "assassino". E ancora, scrivanie ricolme di scartoffie, tazze di caffè bevute a ripetizione, stanchezza, e quell’immancabile senso di solitudine che prende quando tutto è confuso. Dura la vita dello sbirro al cinema diviso sempre tra elucubrazioni per scoprire i colpevoli e inseguimenti tra strade “violente”, sparatorie, feriti e morti. E si potrebbe ancora continuare a lungo perché la figura del poliziotto, o almeno quella che ne viene fuori dal grande schermo, è una figura complessa, piena di contraddizioni ma assolutamente affascinante. Forse per questo è diventata iconica nella storia del cinema.

Naturalmente non poteva mancare una collezione On Demand ad hoc proprio sul genere poliziesco. Infatti, in occasione della prima visione di Bad Boys For Life (lunedì 1 febbraio alle 21.15 su Sky Cinema Uno e alle 21.45 su Sky Cinema Collection) e dei primi due capitoli della saga con Martin Lawrence e Will Smith, Bad Boys e Bad Boys II, partirà una programmazione dedicata a questo genere di film. Si parte da lunedì 1 febbraio con oltre 50 pellicole

Tra i titoli, segnaliamo: la commedia in due parti targata Sky Original diretta da Luca Miniero con un grande cast guidato da Claudio Bisio e Stefania Rocca COPS - UNA BANDA DI POLIZIOTTI; il cult della fantascienza anni 80 di Paul Verhoeven ROBOCOP e il remake del 2014 dallo stesso titolo, ROBOCOP, con Joel Kinnaman, Gary Oldman e Michael Keaton; CITY OF CRIME, l’action con il compianto Chadwick Boseman (Black Panther), Sienna Miller e J.K Simmons; il film ambientato a New Orleans LA LEGGE DEI PIÙ FORTI con Naomie Harris nei panni di una poliziotta che si destreggia tra criminali e poliziotti corrotti; la corruzione tra le forze dell’ordine non manca neanche in SERPICO, il capolavoro di Sidney Lumet tratto da una storia vera, in cui Al Pacino è un agente anticonformista che combatte contro le attività illegali dei dipartimenti di polizia di New York; il dramma poliziesco con Edward Norton e Colin Farrell PRIDE AND GLORY - IL PREZZO DELL’ONORE, dove un detective si trova a scegliere fra la fedeltà alla famiglia e il rispetto della legge; i dubbi morali per un agente si annidano anche nel suggestivo action DIAMOND 13 con Gérard Depardieu e Asia Argento; il capostipite della fortunata saga action-comedy POLICE STORY, scritto, diretto e interpretato da Jackie Chan; e lo spassoso HOT FUZZ in cui Simon Pegg è il poliziotto più efficiente di Londra, ma anche il più detestato dai colleghi.

Tutti i titoli sono disponibili anche nella collezione on demand, insieme ad altri film di Premium Cinema come i cinque della saga francese DELITTO A…, ambientati in Camargue, Provenza, Costa Azzurra, Saint Malo e tra le Dune.