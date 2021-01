Nonno questa volta è guerra, da lunedì 25 gennaio arriva su Sky

Robert De Niro e il giovane Oakes Fegley (Il drago invisibile) sono i protagonisti di una commedia per tutta la famiglia, targata Sky Original, basata sull’omonimo romanzo per ragazzi di Robert Kimmel Smith. Appuntamento su Sky Cinema Uno, lunedì 25 gennaio alle 21.15, anche On Demand e in streaming su Now TV

Diretta dal regista Tim Hill (Spongebob – Amici in fuga, Garfield 2 e Alvin Superstar), la divertente commedia vede al centro della sua trama il rapporto non sempre idilliaco tra Ed, nonno con dei problemi alle gambe e il suo giovane nipote Peter. Quando la famiglia decide di aiutare l’anziano bisognoso offrendogli la stanza del nipote scoppia una vera e proprio guerra perché il più giovane non accetta di essere spodestato dalla sua amata cameretta e di trasferirsi nel malandato solaio. A colpi di scherzi e trappole, Peter inizia una guerra per la riconquista della stanza, ma nonno Ed è solo all’apparenza debole e risponde agli attacchi del nipote, non lasciandosi intimorire. Un duello senza regole e senza esclusioni di colpi; sgambetti e dispetti saranno il loro pane quotidiano per possedere l’ambita stanza.



Nel cast oltre a Robert De Niro e il piccolo Oakes Fegley, anche, Uma Thurman, Rob Riggle, Laura Marano, Cheech Marin, Jane Seymour e Christopher Walken.