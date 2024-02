Will Smith sarà un veterano della guerra in Iraq in "Sugar Bandits"

L’attore si calerà nel ruolo di un veterano della guerra in Iraq nell'action thriller basato sul libro di Chuck Hogan, il bestseller intitolato "Devils in Exile”. Lo riporta in esclusiva il magazine statunitense Variety

Will Smith interpreterà il veterano della guerra in Iraq nel thriller d'azione Sugar Bandits. Lo riporta in esclusiva il magazine statunitense Variety.

Sarà dunque Smith a essere il protagonista dell’adattamento cinematografico del libro di Chuck Hogan, il bestseller statunitense intitolato Devils in Exile.



L’attore ha quindi aggiunto un altro titolo di successo alla sua lista di progetti imminenti. La “tacca” in più che si aggiunge alla sua cinematografia (dopo la battuta d’arresto causata dallo scandalo dello schiaffo dato a Chris Rock durante la notte degli Oscar…) è di tipo adrenalinico.

La pellicola d’azione in cui lo vedremo recitare è un thriller al cardiopalma che racconta la storia di un veterano della guerra in Iraq che si unisce a un gruppo di compagni reduci.

Il motivo della loro reunion è prendere di mira il traffico di droga a Boston.

La sceneggiatura di Sugar Bandits è stata scritta dallo stesso Chuck Hogan, autore del libro bestseller su cui si basa il film. Ricordiamo che Hogan è anche utore di The Town (libro tradotto in italiano come The Town. Il principe dei ladri) ed è l'ideatore della serie televisiva The Strain (che ha co-scritto con Guillermo del Toro. Anch'egli figura come uno dei due ideatori).



Come riporta Alex Ritman in un articolo pubblicato nelle scorse ore su Variety annunciando in esclusiva il casting di Will Smith, AGC International e CAA Media Finance rappresentano i diritti di distribuzione mondiale del film e presenteranno il film agli acquirenti durante l'imminente EFM.