Will Smith compie 55 anni, i suoi progetti futuri

Dopo lo schiaffo sferrato a Chris Rock durante la notte degli Oscar del 2022, l'attore si era ritirato in un lungo silenzio. Per mesi non si sono avute informazioni su quelli che sarebbero stati i suoi impegni futuri, ma nel 2023 sono arrivate diverse indiscrezioni: Smith starebbe lavorando a nuovi film, alcuni dei quali già in fase di sviluppo

Ci sono un “prima” e un “dopo” nella vita di Will Smith. Lo spartiacque fra questi due momenti lo ha segnato lo schiaffo sferrato dall’attore a Chris Rock durante la notte degli Oscar del 2022 . Per quell’episodio Smith si è scusato e poi si è ritirato in un lungo silenzio. È riapparso qualche mese dopo su Instagram, ma a lungo non si sono avute informazioni su quelli che sarebbero stati i suoi impegni futuri. Nel 2023, però, sono arrivate diverse indiscrezioni secondo cui l’attore - che oggi, 25 settembre, varca la soglia dei 55 anni - starebbe lavorando a nuovi progetti. Per Smith si tratterà comunque di un ritorno sulle scene non facile, dopo il violento episodio che è costato all’attore l'esclusione, per 10 anni , da tutti gli eventi promossi dal Board of governors dell’Accademy, inclusa la Notte degli Oscar.

“Bad Boys 4”

Smith sarà presente nel quarto film della saga Bad Boys, prodotto da Sony. La pellicola è in produzione e in alcune immagini pubblicate da TMZ, nei mesi scorsi, Smith è stato visto di nuovo nei panni di Mike Lowrey, l'iconico detective che ha interpretato in tutti i capitoli precedenti del franchise. Il quarto capitolo - che uscirà a giugno 2024 - ha visto le riprese focalizzarsi ad Atlanta, con la coppia Smith-Lawrence pronta a riconquistare il grande schermo come nelle edizioni precedenti.

“Fast and Loose”

Inoltre Smith dovrebbe far parte anche di Fast and Loose, prodotto da Netflix. Secondo fonti citate da Variety, “Netflix ha deciso di andare avanti con il thriller d’azione ad alto budget sul leader di un’organizzazione criminale che soffre di perdita di memoria a causa di un attacco, solo dopo che la Sony ha dato il via libera a Bad Boys 4. Netflix sicuramente non era disposta a essere il primo studio a tornare in affari con Will”. Lo spiraglio, dunque, si sarebbe aperto proprio grazie al via libera della Sony per l’avvio delle riprese di Bad Boys 4.

“Io sono leggenda 2”

Anche il sequel di Io Sono Leggenda è stato confermato e nel cast, accanto a Michael B. Jordan, ci sarà proprio Will Smith. Dopo la conferma, i riflettori sulla produzione si erano spenti, ma poi qualcosa si è mosso, come raccontato anche da Deadline, che ha confermato l’avanzamento dei lavori per la pellicola. Anche se manca una data d’uscita, è già trapelato che Will Smith tornerà nel ruolo del dottor Robert Neville, già interpretato nel film precedente. stata ambientata in un tempo successivo rispetto a quello raccontato nel primo capitolo. Non ci sono ancora informazioni precise, ma si tratterà di una storia nuova, con dinamiche nuove e nuovi co-protagonisti.