Io Sono Leggenda 2, confermato il sequel del film con Will Smith

È trascorso un anno da quando è stato confermato il sequel di Io Sono Leggenda. Nel cast ci sarà Michael B. Jordan, accanto a Will Smith. Dopo la conferma della parte due di Io Sono Leggenda i riflettori sulla produzione si erano spenti, ma da poco qualcosa sembra essersi mosso, come racconta Deadline, che conferma l'avanzamento dei lavori per la pellicola attesissima dai cultori del prodotto. Non è ancora stato stabilito quale sarà il ruolo di Michael B. Jordan ma quel che è certo è che affiancherà Will Smith, confermato come protagonista principale del film.

Cosa si sa di Io Sono Leggenda 2 finora approfondimento Io sono leggenda, 5 curiosità sul film con Will Smith La data di uscita di Io Sono Leggenda 2 non è ancora stata rivelata ed è probabile che manchi un bel po’ di tempo prima di poterlo vedere al cinema. L’unica certezza al momento è solo Will Smith, che a differenza di quanti potrebbero pensare che la narrazione possa basarsi su un continuo flashback, in realtà sarà protagonista di una nuova storia che è stata ambientata in un tempo successivo rispetto a quello raccontato nel primo capitolo. Non ci sono ancora informazioni sulla trama, non sono state date indicazioni su quali possano essere i risvolti narrativi, ma si tratterà di una storia nuova, con dinamiche nuove e nuovi co-protagonisti. Il Robert Neville di Will Smith è vivo, quindi, ed è ancora in ottima forma. In molti si chiederanno come sia possibile visto che (allerta spoiler) alla fine di Io Sono Leggenda quel personaggio muore. Bisognerà aspettare di vedere il film al cinema per capire come gli sceneggiatori abbiano superato questo problema non di poco conto.

L’escamotage sul finale GUARDA ANCHE Tutti i video su cinema e film Deadline fa una piccola, ma importantissima, anticipazione sulla trama. Come spesso accade, anche per Io Sono Leggenda erano stati girati diversi finali, tra i quali poi ne è stato scelto uno. Uno di quelli scartati è stato utilizzato per il secondo capitolo. Nel finale che era stato messo in un cassetto, Robert non muore perché capisce che i mostri lo stanno attaccando per un valido motivo. Da questa scoperta si aprono per Robert diversi scenari, che lo portano a cambiare radicalmente vita, ed è da qui che riparte la narrazione per Io Sono Leggenda 2.