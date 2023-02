Will Smith e Martin Lawrence di nuovo insieme per Bad Boys 4

In una clip postata da Smith , il premio Oscar all'inizio sembra timido, stuzzicando i suoi follower mentre sale in macchina e inizia a guidare…da qualche parte. "Vi darò un suggerimento" dice Smith agli spettatori. Quindi mette a tutto volume la canzone "Shake Ya Tailfeather" di Nelly, Diddy e Murphy Lee, un brano presente in Bad Boys 2. Smith alla fine arriva a quella che risulta essere la casa di Lawrence. I due attori si abbracciano calorosamente e annunciano con entusiasmo alla telecamera che è in arrivo un quarto Bad Boys. "È ufficiale” dice Smith nella clip.

Bad Boys for Life

GUARDA ANCHE

Tutti i video su cinema e film

Bad Boys for Life, come ricorderete, è il titolo del terzo film del franchise e i due protagonisti hanno scherzato ricordandolo come se fosse un titolo premonitore: "Non avremmo dovuto chiamarlo così", dice Smith, con finto rammarico. La clip ha già raccolto più di 3,5 milioni di visualizzazioni. Sony Pictures ha confermato che la commedia d'azione poliziesca che non ha ancora un titolo o una data di uscita, è in fase di pre-produzione, secondo Variety. I registi di Bad Boys for Life Adil El Arbi e Bilall Fallah tornano per dirigere il quarto film. Hanno lavorato con Smith e Lawrence nel 2020 per il terzo capitolo, 25 anni dopo l'uscita dell'originale Bad Boys.