BAD BOYS FOR LIFE - Passano quasi 20 anni - 17 per la precisione - prima che la saga ritorni al cinema. E lo fa con Bad Boys for Life, del 2020, di Adil El Arbi e Bilall Fallahin. La coppia di agenti è sì invecchiata, ma ancora pronta a dare tutto quel che ha, per difendere la giustizia. Nonostante l'età, Mike è sempre in grande forma. Marcus, invece, è diventato nonno ed è vicino alla pensione. Ma tutto cambia quando Mike viene colpito da un sicario misterioso e si salva miracolosamente. Marcus allora non potrà fare a meno di aiutarlo a capire chi lo vuole morto