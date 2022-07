Chris Rock torna a parlare dello schiaffo di Will Smith

Come riportato in esclusiva da US Weekly, Chris Rock ha dichiarato: “Non sono una vittima, certo che fa male. Ma mi sono scrollato di dosso quella situazione e il giorno dopo sono andato al lavoro”

A distanza di molti mesi dallo schiaffo di Will Smith a Chris Rock sul palco della cerimonia di premiazione della novantaquattresima edizione degli Academy Awards , il comico è tornato a parlare dell'accaduto. Il magazine US Weekly ha riportato le parole con cui Chris Rock ha dichiarato di non sentirsi una vittima.

È il 28 marzo 2022 quando Will Smith tira uno schiaffo in faccia a Chris Rock dopo una battuta di quest’ultimo sui capelli rasati di Jada Pinkett Smith , affetta da alopecia.

Dopo lo schiaffo a Chris Rock, Will Smith incontra un guru in India

Nelle scorse ore l’attore è stato il protagonista di uno stand-up show con Kevin Hart durante il quale per la prima volta ha parlato apertamente di quanto avvenuto sul palco degli Academy Awards.

Stando a quanto rilanciato in esclusiva da US Weekly, l’attore, classe 1965, ha dichiarato: “Tutti coloro che dicono che le parole fanno male non hanno mai preso un pugno in faccia”.