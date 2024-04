Kevin Bacon, dopo 40 anni l'attore è tornato nel liceo di Footloose

“È sorprendente il potere che questo film ha avuto nel riunire le persone”. Il 20 aprile Kevin Bacon ha varcato la soglia della Payson High School di Payson, nello Utah, il liceo dove 40 anni fa ha girato il cult del 1984 Footloose. Per mesi gli studenti hanno cercato di attirare l’attenzione dell’attore con una campagna sui social media, basata su post con l’hashtag #bacontopayson e sulla riproduzione di scene del film. Bacon ha accolto l’invito per il giorno del ballo di fine anno, che i ragazzi hanno dedicato anche ad attività di beneficenza in favore della fondazione SixDegrees.org fondata proprio dall’attore. Colpita dall’iniziativa, lo scorso mese la star aveva annunciato a sorpresa al Today Show che avrebbe partecipato all’evento. “Forza Lions! Eccoci qui in questo bellissimo, bellissimo posto in questa bellissima, bellissima giornata”, ha esordito l’attore nel discorso ai liceali. “È passato molto tempo – 40 anni – il che mi lascia a bocca aperta. Sembra tutto un po’ cambiato da queste parti. Direi che la cosa più diversa sono io”. Bacon ha proseguito: “Quando ho sentito per la prima volta di questa cosa “da Bacon a Payson”, ho pensato “uao, è pazzesco”. Eravate tutti instancabili. E mi avete convinto. Penso che sia fantastico vedere questo tipo di impegno. Penso anche che sia straordinario il potere che questo film ha avuto nel riunire le persone, e nel connettere con le idee alla base del film – resistere all’autorità a volte, ed essere indulgenti con le persone che non sono esattamente come voi, e difendere le vostre libertà e il vostro diritto di esprimervi, e avere compassione per le altre persone”.