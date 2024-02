11/12 ©Webphoto

RICONOSCIMENTI - Ai premi Oscar del 1985, il film arrivò con due nomination, entrambe per la miglior canzone originale, Footloose di Kenny Loggins e Dean Pitchford e Let’s Hear It for the Boy di Dean Pichford e Tom Snow. Ma la statuetta andò a I Just Called to Say I Love You di Stevie Wonder (contenuta in La signora in rosso). La canzone Footloose fu candidata anche ai Golden Globe (dove perse di nuovo contro Wonder). La colonna sonora ricevette invece la nomination ai Grammy (e fu sconfitta da Purple Rain)