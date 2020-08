Da capolavori come “Il cigno nero” o "Pina" fino alle pellicole che sono entrate nella storia della danza, come “Billy Elliot” e “Center Stage - Il ritmo del successo” (che proprio quest’anno compiono vent’anni), senza dimenticare i grandi classici come "Grease" o "Flashdance". Ecco tutti i titoli dedicati al ballo in tutte le sue declinazioni. Dalla classica all’hip hop passando per il flamenco