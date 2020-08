Roberto Bolle torna a far ballare Milano con l’Ondance

Tre giorni di openclass, balli collettivi a numero chiuso per lo show del ballerino Roberto Bolle (qui tutte le foto del ballerino più amato) che torna a far danzare la città con OnDance, il weekend dedicato al ballo, in calendario dall'11 al 13 settembre, ridotto forzatamente nei tempi e nelle attività, ma pensato per dare un segnale di speranza alla città. Il settore dello spettacolo è stato ed è tra i più colpiti dall'impossibilità del contatto imposto dal Coronavirus (VAI ALLO SPECIALE), dal distanziamento sociale e dal lockdown che ha stravolto le vite e le abitudini di ognuno di noi. Lentamente, ma con grande entusiasmo, grazie al contributo e all'impegno di artisti come Bolle, si torna a condividere il piacere di assistere e partecipare a iniziative come questa. La magia della musica, della danza e della bellezza deve mantersi viva, del resto: “L’arte illumina la nostra vita”, come ha ricordato l’étoile a Sky Tg24 in occasione della Giornata della danza (qui l'intervista).