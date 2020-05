Si chiama "Togheter Tonight" ed è uno spettacolo online con cui la compagnia celebra l'anniversario. Un'ora di filmati storici e coreografie inedite eseguite in quarantena per raccogliere fondi a sostegno del teatro. Tra gli ospiti Tony Bennett e Cynthia Erivo

Una notte insieme. Distanti ma uniti. L’American Ballet Theatre celebra oggi, 12 maggio, i suoi 80 anni attraverso uno streaming su YouTube che prenderà il via alle 19 (ora di New York). Un’ora di video, musica e nuove coreografie per rendere omaggio alla tradizione di una delle compagnie di danza più importanti al mondo nota soprattutto per la sua capacità di fondere uno stile prettamente classico e accademico con quello più moderno e contemporaneo. Un festeggiamento virtuale con cui si cercherà anche di raccogliere fondi per sostenere l’Abt che, come tutti i teatri, sta affrontando una crisi economica senza precedenti a causa dell’emergenza coronavirus ( LO SPECIALE ).. Secondo il New York Times l’Abt si aspetta di perdere 18 milioni di dollari. Solo la scorsa settimana Misty Copeland, prima afroamericana della storia a diventare principal dell’American Ballet, aveva lanciato un’iniziativa internazionale proprio per raccogliere fondi da destinare ai danzatori che perdono il lavoro ( VIDEO ).

Un gala in streaming

Come accaduto in tutto il mondo, anche l’American Ballet Theatre ha dovuto cancellare la sua stagione e trasferirsi online. Così, anche il gala di primavera Estern Time, in programma per la ricorrenza, sarà in Rete con esibizioni in quarantena del crooner Tony Bennett, della vincitrice del Tony Award e del Gramm Cynthia Erivo, e di tutti i danzatori della compagnia. Tra gli ospiti che parteciperanno dando il loro contributo anche il coreografo residente della compagnia Alexei Ratmansky, famoso per la sua rilettura filologica dei classici del repertorio classico, che avrebbe dovuto presentare in anteprima a New York in questa stagione “Of Love and Rage”.

Il programma

Filmati storici, con alcune star anche italiane come Roberto Bolle, Alessandra Ferri e Carla Fracci, coreografie inedite, un’esibizione speciale per onorare chi è in prima linea nella lotta contro il coronavirus. Sarà un’ora di spettacolo narrata dagli stessi danzatori e coreografi con tanti ospiti. Aprirà la serata Ms. Erivo cantando

"America the Beautiful" che farà da colonna sonora di una coreografia danzata dai danzatori in quarantena. Mr. Bennett eseguirà "Fly Me to the Moon" con coreografia di Jessica Lang, adattata dal suo lavoro "Let Me Sing Forevermore" e registrata a Central Park con le soliste Catherine Hurlin e Aran Bell.

Altri lavori nel programma includono "Our Common Fate" della signora Lang, impostato su "gli inni nazionali" di David Lang, e la coreografa di tip tap Michelle Dorrance che adatterà il suo lavoro del 2018 "Dream Within a Dream". Per annunciare l’evento un video in cui viene tratteggiata una delle pose simbolo del pas de deux del balcone di Romeo e Giulietta.