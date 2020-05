Misty Copeland lancia una danza dei cigni virtuale per raccolta fondi

32 cigni da 14 Paesi del mondo. Ognuno chiuso nella propria casa per una versione corale, ma a distanza, di uno degli assoli più drammatici del balletto classico: La morte del cigno. Si chiama “Swans for Relief” ed è l’iniziativa lanciata da Misty Copeland, prima ballerina di colore nella storia ad essere nominata principal dell’American Ballet, per raccogliere fondi destinati ai danzatori che perdono il lavoro a causa dell’emergenza coronavirus (LO SPECIALE).

La pandemia ha chiuso infatti sipari dei teatri di tutto il mondo. Stagione interrotta, performance dal vivo cancellati, un cartellone che si è trasferito on line con opere e balletti in streaming che si chiudono spesso con l’invito a fare una donazione. La crisi economica aperta dall’emergenza sanitaria porterà inevitabilmente tagli anche nel settore dello spettacolo.