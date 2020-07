Duets and Solos a Nervi e Ravenna: la danza va oltre il distanziamento

Come si conciliano nel 2020 il balletto e la danza con gli obblighi del distanziamento sociale post-Covid? Ha la soluzione Daniele Cipriani, ideatore e curatore della rassegna "Duets and Solos", in scena il prossimo weekend: il 17 luglio alle 21:15 al Festival Internazionale del Balletto e della Musica, ai Parchi di Nervi a Genova, e il 18 luglio alle 21:30 al Ravenna Festival in programma alla Rocca Brancaleone.