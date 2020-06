Muti apre il Ravenna Festival: "Un atto di coraggio"

Una serata visibile in streaming

approfondimento

Ravenna Festival 2020 al via il 21 giugno con Riccardo Muti: programma

Sebbene in platea non ci fossero più di 300 persone, il concerto era visibile gratuitamente in streaming, così da permettere anche a chi non ha potuto assistere di persona, di partecipare all’evento. Distanziamento, mascherine, gel disinfettanti, sono stati il contorno di un appuntamento culturale denso di significato e di emozioni contrastanti, tra timori e speranze per il futuro. Come hanno sottolineato la presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati e il ministro della Cultura Dario Franceschini, entrambi presenti, insieme con la direttrice generale dell’Unesco Audrey Azoulay.

Il saluto di muti ai musicisti di tutto il mondo

Riccardo Muti ha voluto salutare i musicisti di tutto il mondo, sottolineando il fatto che in molti, in questi mesi di lockdown, hanno sofferto per la mancanza di un lavoro, augurando loro, in inglese, ogni bene per il futuro.