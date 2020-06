1/38

Riccardo Muti dirige l'orchestra. Il celebre direttore sarà in programma il 21 giugno con il concerto di apertura in cui dirigerà l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini e Rosa Feola. Tornerà il 3 luglio con Le vie dell’Amicizia, concerto per la Siria replicato il 5 luglio al Parco Archeologico di Paestum

Ravenna Festival 2020 al via dal 21 giugno: da Muti a Vinicio Capossela, il programma