Ravenna Festival 2020 al via dal 21 giugno: il programma

Oltre quaranta gli eventi in programma tra il 21 giugno e il 30 luglio , per un nuovo calendario che accanto ai concerti include appuntamenti con il teatro e la danza.

Concerti, teatro, danza, musical e opera , in un mix di arte a 360° che si preannuncia molto coinvolgente per questa nuova edizione.

La creazione di un protocollo per eventi all’aperto compatibile con le normative ha permesso di ridisegnare l’edizione 2020 in maniera nuova, sicura e fruibile da parte di tutti, nonostante l'emergenza Covid-19 ( AGGIORNAMENTI - SPECIALE - LA MAPPA ).

Riccardo Muti dirigerà la sua Orchestra Giovanile Luigi Cherubini e il soprano Rosa Feola per il concerto di apertura del 21 giugn o (e si ripresenterà per altri due appuntamenti).

L’Orchestra Cherubini sarà diretta da Muti anche per il concerto dell’Amicizia, replicato nel Parco Archeologico di Paestum, e per la serata con il violoncellista dei Wiener Tamás Varga, nonché da Valery Gergiev per un programma omaggio a Beethoven (di cui ricorre il 250° anniversario della nascita).

Quasi interamente mozartiano il programma, ad eccezione dell’apertura con Rêverie di Aleksandr Nikolaevicˇ Skrjabin; seguiranno il mottetto Exsultate, jubilate KV 165 e l’Et incarnatus est dalla Messa in do minore KV 427, entrambi affidati a Rosa Feola. Corona il concerto la Sinfonia n. 41 in do maggiore KV 551, la solenne e grandiosa “Jupiter” con cui il genio di Mozart seppe librarsi al di sopra delle avversità di uno dei periodi più bui della propria vita.

Per il 24 giugno , l’evento da non perdere è Il Trionfo del tempo e del disinganno di Georg Friedrich Händel con l’Accademia Bizantina ma c’è anche l’ incontro condotto da Laila Tentoni con i Bevano Est su Pellegrino Artusi , il celeberrimo gastronomo che è stato così pioniere da fare intitolare l’evento “Il gastronomo che visse nel futuro".

Il 29 giugno è in programma Et manchi Pietà ispirato alla pittrice Artemisia Gentileschi e alla musica del suo tempo. A seguire, il 30 giugno ci sarà sia "O Oriens" , la musica sacra di Matteo da Perugia e i mottetti del Codice di Cipro, sia il giornalista e scrittore Paolo Ruiz che parlerà di “quell’Europa che viene da Oriente” .

Un 28 giugno da segnarsi a caratteri cubitali in agenda, con Valery Gergiev e la pianista Beatrice Rana in un omaggio a Beethoven a 250 anni dalla nascita . Anche un genio tutto nostrano sarà omaggiato lo stesso giorno: Federico Fellini, al centro della speciale celebrazione a cura dell’Italian Jazz Orchestra.

Un 8 luglio con “Ho ucciso i Beatles” , omaggio a John Lennon con Sarah Jane Morris , seguito da un 9 luglio che vede in scena Sergio Castellitto e Isabella Ferrari in “Ci sono giorni che non accadono mai” di Valerio Cappelli.

Il programma del Ravenna Festival 2020 – seconda parte Luglio

Il giorno dopo, il 9 luglio, la scrittrice Melania Mazzucco ci parla del suo romanzo L’architettrice edito Einaudi, con l’accompagnamento al pianoforte di Rita Marcotulli.

Il 10 ci sarà l’opera lirica “Amor tiranno - Passioni d’amore nella Venezia del ’600”, il nuovo lavoro discografico del controtenore Carlo Vistoli. L’11 vedremo Neri Marcorè in versione musicale mentre abbraccia la chitarra e canta “Le mie canzoni altrui”.

Il 12 luglio torna Riccardo Muti con il violoncellista Tamás Varga e l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini alla Rocca Brancaleone.

Il 13 luglio Teleion, Frammenti di musica greca antica; il 14 l’ensemble di contrabbassi Ludus Gravis con Francesco Platoni, Giacomo Piermatti, Alessandro Schillaci, Stefano Battaglia, Paolo Di Gironimo, Andrea Passini, Simone Masina e Mauro Tedesco.

Il 15 e il 16 vedremo rispettivamente Charlie Chaplin “City Lights”, omaggio al mitico attore condotto dall’Orchestra Arcangelo Corelli, e l’omaggio a Beethoven di Francesco Manara e Cesare Pezzi.

Il 16 presso l’Arena dello Stadio dei Pini di Milano Marittima ci sarà Massimo Gramellini che parla del suo romanzo “Prima che tu venga al mondo”, con Virginia Guastella pianoforte.

Il 17 luglio tocca a Vinicioo Capossela con Pandemonium, seguito il 18 dal balletto di stelle della danza “Duets and Solos” con l’accompagnamento musicale di Beatrice Rana e Mario Brunello.

Si passa a “Requiem for a Dying Planet” con musiche di Ernst Reijseger per il cinema di Werner Herzog (20 luglio) e a “La battaglia di Lepanto” su ideazione di Gabriele Miracle e testo Gabriele Miracle e Mauro Morini.

Il 22 luglio i protagonisti sono i violoncelli di Giovanni Sollima, seguiti dall’Orchestra Notturna Clandestina il 23 luglio.

Non prendete impegni per il 24 e il 25 luglio: ci saranno Brunori Sas per un “Live in Acustico” e Stefano Bollani per un emozionante “Piano Variations on Jesus Christ Superstar”.

Il 26 si terrà uno show interessante e originale, ossia “DNA”, lo spettacolo che fa suonare la scienza e, per finire, chiude il sipario del Ravenna Festival a Lugo una serata dedicata a Luis Bacalov, con Maria Grazia Cucinotta come voce narrante e Vittorio De Scalzi dei New Trolls alla voce, flauto e tastiere.