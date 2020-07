Ennio Morricone, il Teatro alla Scala riapre e ricorda il maestro

Dopo oltre 130 giorni di chiusura si rialza il sipario del tempio della lirica, simbolo della cultura italiana. Una ripresa in un giorno di lutto per il mondo della musica classica e del cinema per la perdita del grande maestro. In platea anche il sindaco di Milano Beppe Sala e il governatore della Lombardia Attilio Fontana. "Bisogna ripartire dalla cultura" ha detto il primo cittadino

“La vita non è come l’hai vista da un cinematografo, è più difficile”. Sembra di sentirla quella frase di Alfredo nel film Nuovo Cinema Paradiso mentre al Teatro alla Scala di Milano risuonano le note della colonna sonora firmata da Ennio Morricone per il film di Giuseppe Tornatore vincitore dell’Oscar come miglior film straniero. Un omaggio al grande maestro scomparso a 91 anni proprio nel giorno in cui il Piermarini ha rialzato il sipario dopo oltre 130 giorni di chiusura. “Ho voluto fortemente io questo brano per ricordarlo” confessa Beatrice Rana, giovanissima pianista di fama internazionale protagonista insieme al baritono Simone Piazzola e al violoncellista Mischa Maisky del primo dei quattro concerti per ricominciare. E aggiunge: “C’è un rapporto viscerale con il mondo dello spettacolo e in particolare con il cinema, credo che questa musica abbia toccato le corde di molti”. Sala: "Bisogna ripartire dalla cultura" Un ricordo commosso in un teatro che cerca di ripartire con 600 spettatori a fronte degli oltre duemila presenti nel rispetto del distanziamento e del protocollo sanitario. “Milano come il resto del mondo è in difficoltà. Bisogna rimettersi in marcia e la cosa migliore è ripartire dalla cultura” sottolinea il sindaco Beppe Sala. “Per il resto del mondo Milano è la Scala, bisogna ricominciare da qui”. Visibilmente emozionato anche il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana: “E’ un grande segnale di speranza e di ottimismo per il futuro. Ricomincia la vita normale”.