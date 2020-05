Scala, Meyer: Riapriamo con il Requiem in Duomo poi la Nona

"Tutta la Scala è pronta a ripartire a settembre se potremo farlo e con una bellissima programmazione": il sovrintendente del Teatro Dominique Meyer in un webinair su 'Quando riparte lo spettacolo?' con il direttore della Treccani Massimo Bray ha spiegato l'intenzione di riaprire"alla grande" confermando il ruolo che la Scala "ha sempre avuto, di rilancio dopo momenti di calo". L'obiettivo è di "iniziare con il Requiem di Verdi diretto da Riccardo Chailly in Duomo come pensiero per tutti i morti per il coronavirus ( SPECIALE - LA MAPPA ) e dopo abbiamo deciso di riaprire la Scala con un messaggio di speranza, amicizia e calore con la Nona di Beethoven".

Il Prezzo alto dei biglietti è una barriera

"La maggior parte di chi decide i prezzi dei biglietti non paga o non ha problemi a pagare”: il sovrintendente della Scala, Dominique Meyer, ne ha parlato in un webinair con Massimo Bray, direttore della Treccani, moderato da Sandro Cappelletto. In un momento così difficile "in cui ci sono questi crolli, dobbiamo portare avanti la nostra arte" è far provare il piacere di stare insieme, di avere una reazione, un’emozione di fronte allo spettacolo", anche se ha ammesso che "far tornare il pubblico è un problema non dei prossimi mesi ma dei prossimi anni". Per riuscirci, secondo Meyer, bisogna "lavorare con le famiglie e i bambini" e anche pensare ai prezzi, spesso troppo costosi.

"A Vienna ci sono 580 posti in piedi venduti a 3 o 4 euro - ha raccontato - così ognuno può venire e si permette agli amanti forti dell'opera di tornare più volte" a vedere lo stesso titolo. Posti in piedi che alla Scala sono stati tolti, per ragioni di sicurezza, con il restauro di inizio anni 2000. "Sarei così felice - ha aggiunto - di avere anche a Milano un sistema di questo genere