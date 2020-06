Il Teatro alla Scala riapre il 6 luglio

Il Teatro alla Scala di Milano riapre. Da lunedì 6 luglio si torna nel tempio della lirica con quattro concerti, fino al 15 luglio, a cui potranno assistere 600 spettatori, nel rispetto del protocollo sanitario (LO SPECIALE CORONAVIRUS). Una riapertura che rappresenta un preludio alla ripresa delle attività a settembre. Mascherine per gli spettatori e per le maschere. "Faremo un ballo in maschera" ha giocato con le parole il sovrintendente Dominique Meyer. Distanziamento, ingressi strutturati e pochi artisti sulla scena.

Il 3 settembre la Messa da Requiem in Duomo

Il sovrintendente Dominique Meyer ha confermato la Messa da Requiem di Verdi sotto la direzione di Riccardo Chailly in Duomo, il 3 settembre, in ricordo di tutte le vittime del Covid, con possibili repliche a Bergamo e Brescia, e la Nona Sinfonia di Beethoven, sempre diretta da Chailly, in una serata dedicata al personale medico in calendario per il 5 settembre oltre a un Gala di danza.