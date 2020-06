Otto gruppi di musicisti si esibiranno, dal 26 al 28 giugno, in 24 concerti dai luoghi all’aperto più belli di Milano, visibili anche online. Un primo passo per ricominciare, dopo 4 mesi di stop e per sensibilizzare sulle prospettive dello spettacolo dal vivo, uno dei settori più colpiti dalle restrizioni

La musica riparte dai cortili e si riappropria della città risuonando nei luoghi più belli. Con Ouverture, un titolo capace di esprimere tutto il senso della riapertura, la Filarmonica della Scala riporta la musica del vivo a Milano e non solo. Otto gruppi di musicisti si esibiranno infatti al tramonto in 24 concerti, dal 26 al 28 giugno realizzati in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune e il Teatro alla Scala (IL PROGRAMMA). Un ciclo di appuntamenti gratuiti ogni sera dalle 19:30 alle 20:30 con ingressi fino ad esaurimento posti. Posti limitati, con prenotazione obbligatoria (su openfilarmonica.it), contingentati e distanziati secondo le disposizioni previste dal protocollo sanitario. Le note della Filarmonica arriveranno però anche nelle case in sintonia con quanto accaduto in questi mesi di lockdown (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE) quando l’unico modo per esibirsi era online direttamente dalle proprie abitazioni. La stessa Filarmonica aveva regalato un concerto di auguri per la Pasqua. Ouverture sarà infatti trasmessa live streaming tutte le sere da una delle sedi dei concerti sul sito e sui social media della Filarmonica in HD con il 5G grazie a un accordo con Vodafone.

Nei luoghi simbolo della città approfondimento Teatro alla Scala, in Accademia si torna a danzare in sicurezza. VIDEO Un concerto diffuso dunque dai luoghi diversi della città. Dal centro alla periferia, dai cortili storici alle realtà di aggregazione sociale, seguendo lo spirito di inclusione che da sempre contraddistingue i progetti della Filarmonica e della Scala in generale , si pensi ad esempio alla Prima diffusa. Tanti luoghi simbolo della città, alcuni tutti da scoprire, che saranno teatro dei concerti: dal Chiostro della Università Statale a Casa Jannacci, da Casa Atellani al Chiostro delle Umiliate, da Mare Culturale Urbano al Chiostro dei Salesiani di via Copernico, dalla Certosa di Milano a Villa Litta Modigliani.