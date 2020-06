Festa della Musica #senza musica, l'appello di musicisti e cantanti

Tanti artisti, cantanti e musicisti si sono uniti alla protesta contro il mancato sostegno del governo al settore aderendo ai vari eventi organizzati per il 21 giugno, giorno dedicato alle sette note. A partire dal cantante di "Rosso Relativo" che ricorda come la musica ci sia sempre stata anche durante terremoti e pandemie e "non solo per farci divertire"

In occasione della giornata della Festa della Musica, il 21 giugno, artisti e musicisti in Italia continuano a protestare contro il mancato sostegno al settore da parte del governo a seguito del blocco dell'attività causata dal coronavirus. Tiziano Ferro su Instagram: "Sono solo canzonette? No. Sono migliaia di lavoratori onesti". Intanto il Forum Arte Spettacolo, che ha già lanciato le campagne del 13 giugno #senzamusica e #iolavoroconlamusica, per la giornata ha organizzato una mobilitazione online che prevede un momento di silenzio, alle 22.00, e ha lanciato una traccia audio di solo rumore su Spotify per far comprendere l'importanza delle melodie nella vita quotidiana.

Tiziano Ferro: "Terremoti e pandemie, la musica c’è sempre stata" leggi anche #iolavoroconlamusica, i cantanti sui social "richiamano" il Governo Il cantante di "Rosso Relativo", con un post su Instagram, ha richiamato l'attenzione sulle "migliaia di famiglie di lavoratori onesti. Sono milioni di Euro a vantaggio del PIL italiano". Poi ha ricordato come la musica ci sia sempre stata durante terremoti e pandemie "e non solo per farci divertire. Per l’impegno nel raccogliere - con gioia, sia chiaro! - milioni di Euro a favore di tante cause, da sempre. E sempre - con passione e impegno - continueremo a farlo. Ma adesso è giusto riconoscere a questa musica il rispetto dovuto. Ai mestieri tutti, ma anche a questo".

La mobilitazione online e la traccia audio su Spotify leggi anche La musica chiede garanzie al Governo: l'hashtag è #iolavoroconlamusica Per fare maggior pressione al governo affinché gli emendamenti del pacchetto musica non vengano ignorati e tenere viva l’attenzione dei media su quello che sta succedendo al mondo della musica, gli organizzatori della mobilitazione hanno pensato di utilizzare "l’arte e il sano esercizio dello sberleffo". "Abbiamo creato una traccia audio di solo noise, che sia black o White fate voi - si legge nel comunciato - e la pubblicheremo su tutte le piattaforme digitali di streaming". Il brano dal titolo 21/06/2020, di un artista fittizio chiamato #senzamusica è disponibile su Spotify ed è stata pubblicata a mezzanotte tra il 20 e il 21 giugno dall'etichetta #iolavoroconlamusica. Gli artisti sono stati invitati a pubblicare il link al brano sotto forma di post e nelle storie come se si trattasse di un loro nuovo brano vero e proprio. La traccia resterà fuori una settimana, e si potrà solo ascoltare in streaming e i proventi che arriveranno verranno donati al fondo Music Innovation Hub. Alle 22.00, invece, gli organizzatori di tutta Italia della Festa della Musica sono invitati a creare un momento prezioso di riflessione e di silenzio che sia di Festa #senzamusica "per unire simbolicamente l’intero Paese e far comprendere alle persone e alle istituzioni che dietro ogni disco e a ogni live, in ogni spazio culturale, in ogni Festival o Live Club, nei grandi eventi, negli stadi, nei palazzetti o nelle feste di piazza che animano tutto il Bel Paese, c’è il lavoro di una squadra di persone".