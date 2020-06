2/7 ©Ansa

In occasione della festa della musica, che si tiene oggi, i cantanti presenti a Milano hanno deciso di vestirsi a lutto e di rimanere in silenzio davanti al Duomo per alcuni minuti per sensibilizzare tutti, in primis il governo, sulle condizioni dei lavoratori della musica. Tra questi c'erano anche Diodato, l'ultimo vincitore del Festival di Sanremo, Levante e Manuel Agnelli