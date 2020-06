1/16

Jovanotti, Laura Pausini, Vasco, Diodato, Brunori Sas, i Negramaro. I lavoratori della musica italiana, dai cantanti ai fonici, si sono uniti in una protesta social via Instagram, dove in tanti stanno postando delle foto in cui mostrano un cartello #iolavoroconlamusica. L'obiettivo è chiedere alla politica italiana un sostegno economico per questo periodo in cui, causa Covid19, il settore è fermo

Coronavirus, il settore della musica italiana sui social con #iolavoroconlamusica