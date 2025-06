George Clooney e Amal ricevuti da Re Carlo a Buckingham Palace. FOTO

Il divo di Hollywood e sua moglie sono stati accolti dal Sovrano britannico per il ricevimento annuale del King's Trust, l'ente benefico che dagli anni Settanta sostiene i progetti dei giovani nelle aree svantaggiate del mondo. L'attore, regista e produttore e l'avvocatessa, che sono supportano da tempo il Trust, noti entrambi per il loro impegno sociale, hanno approcciato l'evento con disinvoltura, tutti e due in abiti scuri dallo stile non particolarmente impegnativo



A cura di Vittoria Romagnuolo