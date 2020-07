Auguri Kevin Bacon, com’è cambiato l’attore di Footloose

3/11 @Jerry Weintraub

Ben differente il discorso negli anni ’80, che lo rendono una vera e propria star, dando il via alla stupenda carriera che oggi Kevin Bacon può vantare. Si va così da “Venerdì 13” a “Un biglietto per due”, con Steve Martin e John Candy, fino “A cena con gli amici”. Quest’ultimo è stato candidato agli Oscar come miglior film commedia e per la miglior sceneggiatura.

You Should Have Left, arriva il trailer del film con Kevin Bacon