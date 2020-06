You Should Have Left, arriva il trailer del film

Una forza oscura terrorizza Kevin Bacon e Amanda Seyfried in You Should Have Left, film horror Universal/Blumhouse che esordirà in digitale negli Stati Uniti il prossimo 19 giugno



Di questi tempi fa sempre notizia l’uscita di un nuovo film, anche se non ancora nelle sale cinematografiche ma bensì in versione digitale. Infatti, negli Stati Uniti, sta per fare il suo debutto, proprio in questo formato, a partire dal 19 giugno, You Should Have Left, diretto dal regista David Koepp con protagonisti Kevin Bacon e Amanda Seyfried.



approfondimento Kevin Bacon, le foto più belle Basato sull’omonimo libro di Daniel Kehlmann, il thriller narra le vicende di Theo, uomo di mezza età di grande successo. Il suo matrimonio con Susanna si sta sgretolando per i segreti, la sua gelosia e dall’ombra del suo passato. Nel tentativo di ricucire il rapporto, Theo e Susanna prenotano una vacanza in una bellissima e remota casa nella campagna gallese per loro stessi e per la figlia di sei anni, Ella. Quella che sembra essere una vacanza perfetta, si trasformerà ben presto in un incubo quando Theo inizia ad accorgersi che nella casa agisce una forza sinistra. Il film è prodotto da Jason Blum, Kevin Bacon e Dean O’Toole, mentre Jeanette Volturno, Couper Samuelson e Derek Ambrosi figurano come produttori esecutivi.

Il trailer de film