Buon Natale da Candy Lane, il film di Natale con Eddie Murphy

Nella commedia, che debutterà il 1º dicembre sulla piattaforma di streaming Prime Video ( visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), l'attore entrerà in azione per salvare il Natale

Il Natale è alle porte, e con la festività più attesa dell’anno anche la commedia Buon Natale da Candy Cane Lane con protagonista Eddie Murphy , che debutterà i l 1º dicembre su Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Il film è stato scritto da Kelly Younger , che si è ispirata ai ricordi d’infanzia durante le feste natalizie a Candy Cane Lane, a El Segundo, in California, ed è stato diretto da Reginald Hudlin , che si è riunito per la prima volta con l’attore dopo Il principe delle donne del 1992.

LA TRAMA E IL CAST

Dopo la storica pellicola Una poltrona per due, Murphy si è immerso ancora una volta nella magia del Natale. L’attore interpreta Chris, un padre di famiglia con la missione di vincere l’annuale concorso del quartiere che premia la casa con la miglior decorazione natalizia. L’incontro con la dispettosa elfa Pepper (interpretata da Jillian Bell) scombussolerà non solo i suoi piani, ma anche quelli dell’intera città. Per ottenere la vittoria, Chris stringerà inavvertitamente un accordo con l’elfa. L’incantesimo riporterà però in vita “i 12 giorni di Natale”, cioè i giorni che vanno dal Natale all’Epifania e che costituiscono la parte finale delle festività natalizie. La magia porterà scompiglio ovunque, e metterà a repentaglio l’atmosfera delle vacanze. Sarà compito di Chris, della moglie Carol (interpretata da Tracee Ellis Ross) e dei loro tre figli imbarcarsi in una corso contro il tempo per spezzare l’incantesimo di Pepper, combattere subdoli personaggi magici e salvare il Natale. Nel cast del film compaiono anche Thaddeus J. Mixson, Ken Marino, Nick Offerman, Robin Thede, Chris Redd, Genneya Walton e Madison Thomas. E poi Anjelah Johnson-Reyes, Lombardo Boyar, D.C. Young Fly, Danielle Pinnock, Timothy Simons, Riki Lindhome e Stephen Tobolowsky.