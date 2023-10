4/14 ©Getty

REGIA - Sulla regia del film, Selick (in foto sul set con Burton) ha riflettuto: "È come se Tim avesse deposto l'uovo, io mi fossi seduto sopra e l'avessi fatto schiudere. Non è stato coinvolto in modo diretto, ma c'è il suo contributo. Il mio lavoro era farlo sembrare 'un film di Tim Burton', che non è molto diverso dai miei film." Alla domanda sul coinvolgimento di Burton, Selick ha detto: "Non voglio togliere nulla a Tim, ma non era a San Francisco quando l'abbiamo realizzato. È venuto cinque volte in due anni e non ha trascorso più di 8 o 10 giorni in totale”

