Nightmare Before Christmas, il regista apre al prequel

Il regista del film cult Nightmare Before Christmas, Henry Selick, ha aperto alla possibilità di un nuovo film legato alla favola nera nata dal genio di Tim Burton. È convinto che di un sequel non ci sia affatto bisogno ma ha aggiunto ai microfoni del magazine People quanto segue: "Potrebbe esserci una storia più interessante su come Jack è diventato il Re di Halloween Town”. Quindi di fatto accende la speranza dei fan di vedere un prequel.



Approdato sul grande schermo nell’ormai lontano 1993, Nightmare Before Christmas (titolo originale: Tim Burton's The Nightmare Before Christmas) è un film d'animazione in stop-motion creato da Burton. Racconta la storia di Jack Skellington, il Re delle Zucche di Halloween Town, che scopre Christmas Town e cercherà quindi di incorporare i temi squisitamente natalizi nella sua città natale (!) governata da zucche e scheletri.