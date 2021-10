Nightmare Before Christmas, Billie Eilish doppierà Sally

Il disco contiene al suo interno le hit My Future, Your Power e Therefore I Am, quest’ultima certificata disco d’oro nel Regno Unito per aver venduto più di 400.000 copie.

approfondimento

Billie Eilish, è uscito il video di Happier Than Ever

Tra le canzoni più famose della sua carriera troviamo You Should See Me In A Crown, When The Party’s Over, Everything I Wanted e No Time To Die.